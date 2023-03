Nach Lisa Marie Presleys Tod: Ex Michael bekommt Sorgerecht

Das Streiten hat ein Ende! Lisa Marie Presley (✝54) hatte im Jahr 2006 Michael Lockwood geheiratet. Seit der Scheidung im Mai 2021 stritt sich das ehemalige Paar um das Sorgerecht seiner minderjährigen Zwillinge Harper und Finley. Aufgrund des plötzlichen Todes der Tochter von Elvis Presley (✝42) im Januar dieses Jahres traf das Gericht in Los Angeles nun eine Entscheidung: Michael erhält das volle Sorgerecht!

Wie DailyMail berichtet, wurde dem 61-Jährigen am Dienstag in einer kurzen Anhörung vor einem Gericht in Los Angeles das Sorgerecht für seine 14-jährigen Töchter zugesprochen. Die Entscheidung sei keine Überraschung, denn: Nach kalifornischem Recht geht die elterliche Obsorge nach dem Tod eines Elternteils an das verbleibende. Auch habe kein anderes Familienmitglied, wie zum Beispiel Priscilla Presley, die Großmutter der Mädchen, Vormundschaft für die Kinder beantragt.

Somit ist der zweifache Vater nun auch befugt, für seine Töchter im Prozess um Lisa Maries Treuhandvermögen zu sprechen. Vor wenigen Tagen berichtete TMZ, dass der Gitarrist einen Richter darum gebeten habe, ihn zum Vormund zu ernennen. Aus Unterlagen, die dem Magazin vorliegen, gehe hervor, dass Michael rechtliche Dokumente eingereicht haben soll, die es ihm erlauben sollen, die Interessen der Zwillinge in dem bevorstehenden Rechtsstreit zu vertreten.

Sipa Press / Actionpress Lisa Marie Presley mit ihren Kindern Riley, Finley und Harper

Getty Images Michael Lockwood bei den Narm Music Biz Awards 2012

Getty Images Michael Lockwood und Lisa Marie Presley, Oktober 2013

