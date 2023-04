Megaflop: Justin Bieber versucht, seine Modemarke zu retten

Hat sich Justin Bieber (29) etwa überschätzt? Weltweit berühmt wurde der Hottie vor über zehn Jahren mit seiner Musik. 2019 entschied sich Justin aber dazu, auch unter die Modedesigner zu gehen: Mit The House of Drew und dem auffälligen Smiley setzt der "Beauty And A Beat"-Sänger auf lässige Looks. Doch nun stellt sich heraus: Justins Streetwear-Linie scheint ein modischer Flop zu sein!

Das verriet ein Insider gegenüber Radar: "Drew House wird von Tag zu Tag mehr zu einem Außenseiter. Die Marke wächst nicht so schnell wie ihre Konkurrenten." Obwohl sich Justins Modemarke immer mehr zum Flop entwickelt, steckt er weiterhin Geld in das Unternehmen – für den "Baby"-Interpreten soll das Projekt ein kreatives Ventil geworden sein, nachdem er seine Tour absagen musste. "Er versucht immer noch, ernst genommen zu werden. Die Frage ist, wie viel er noch in diese Sache investieren wird, wenn er nicht einmal über 2 Millionen Instagram-Follower dafür bekommt", erklärte die Quelle außerdem.

Die Mode soll aber nicht das einzige Standbein sein, das sich der 29-Jährige aufbauen möchte: Bereits 2021 verkündete Justin, dass er gemeinsam mit dem Unternehmen Palms ins Cannabis-Business einsteigt: "Ich bin ein Fan von dem, was sie tun, um Cannabis zugänglich zu machen und dabei zu helfen, es zu entstigmatisieren – insbesondere für die vielen Menschen, die es für ihre psychische Gesundheit hilfreich finden!" Ob er mit diesem Projekt mehr Erfolg hat?

Justin Bieber, März 2022

Sänger Justin Bieber in Los Angeles

Justin Bieber, Sänger

