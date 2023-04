Michelle Yeoh bringt gewonnenen Oscar zum Grab ihres Vaters!

Er wäre sicherlich sehr stolz! Michelle Yeoh (60) hatte sich in diesem Jahr über ihren ersten Oscar freuen dürfen. Sie war mit dem Academy Award als beste Schauspielerin in "Everything Everywhere All at Once" ausgezeichnet worden. In der Kategorie hatte sie sich gegen große Namen der Branche durchgesetzt: Auch Cate Blanchett (53) und Michelle Williams (42) waren nominiert gewesen. Jetzt hat Michelle ihren Goldjungen in ihre Heimat gebracht – zum Grab ihres Vaters!

Davon teilt die Schönheit jetzt ein Foto bei Instagram und schreibt: "Ich habe Mister O. nach Hause gebracht. Ohne die Liebe und das Vertrauen und die Unterstützung meiner Eltern wäre ich heute nicht hier. So viel Liebe!". Auf dem Bild ist die strahlende Statue vor dem Grabstein von Michelles verstorbenen Papas zu sehen. Auch einen Schnappschuss ihrer Mutter lässt sie ihre Fans sehen: Die 84-jährige Janet hält den Oscar in der Hand und strahlt stolz in die Kamera.

Ihre Mutter war auch die Erste, die Michelle nach ihrem Sieg angerufen hatte. Der Anruf wurde in einem süßen Video festgehalten. Darin war zu sehen, wie Michelle ihrer Mama Unmengen an Luftküssen zuwarf, während die strahlend die Faust in die Luft warf und immer wieder den Daumen hoch zeigte.

Michelle Yeohs Oscar am Grab ihres Vaters

Michelle Yeohs Mutter

Michelle Yeoh, Oscars 2023

