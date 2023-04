Nach Scheidung: Reese Witherspoon strahlt auf dem Red Carpet

Reese Witherspoon (47) zeigt ihr schönstes Lächeln! Die Schauspielerin gab erst vor wenigen Wochen bekannt, dass sie sich von ihrem Mann Jim Toth (52) scheiden lässt. Zwölf Jahre waren die beiden verheiratet gewesen. Böses Blut fließt aber nicht – weiterhin will die "Natürlich blond"-Darstellerin mit ihrem Ex an einem Strang ziehen. Und trotz der Trennung scheint es ihr gut zu gehen: Jetzt strahlte Reese erstmals wieder auf dem roten Teppich!

Am Donnerstagabend fand in Los Angeles die Premiere der neuen Serie "The Last Thing He Told Me", bei der die US-Amerikanerin als Produzentin mitgewirkt hat, statt. In einem schwarzen Cocktailkleid mit Spitzenmotiv und Beinschlitz posierte Reese auf dem Red Carpet. Ihre blonden Haare trug sie offen auf einer Seite und sie wählte dezenten Schmuck. Ihr breites Grinsen verriet: Nach der Scheidung geht es Reese offenbar bestens!

Ein Insider sprach erst kürzlich mit People über den derzeitigen Gemütszustand der 47-Jährigen. "Reese hat viele Freundinnen, an denen sie sich anlehnen kann. Sie hatte immer eine große Gruppe von engen Freunden. Sie hat jede Menge Unterstützung", erklärte der Vertraute und betonte, dass sie auf jeden Fall positiv in die Zukunft blickt und weiterziehen möchte.

Anzeige

Getty Images Jim Toth und Reese Witherspoon, April 2016

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon im April 2023

Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de