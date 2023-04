Nach Therapie: Cara Delevingne schlägt neuen Karriereweg ein

Cara Delevingne (30) legt eine erstaunliche 180-Grad-Wende hin! Nachdem das britische Supermodel im vergangenen Jahr mit ihrer Drogenabhängigkeit an die Öffentlichkeit gegangen war, unterzog sich die 30-Jährige einer professionellen Entzugstherapie – und das mit Erfolg: Laut eigenen Angaben ist sie bereits seit über fünf Monaten clean. Jetzt blickt die Schauspielerin mit neuen Plänen in die Zukunft: Sie will eine neue Karriere abseits des Laufstegs starten!

Cara tausche nun – laut Angaben des britischen Boulevard-Blatt The Sun – ihren mutmaßlich verschwenderischen Lebensstil mit Privatjets und Cocktail-Partys gegen eine selbst errichtete Umweltschule namens "Earthed" ein. Für Cara sei das Projekt eine Herzensangelegenheit, die Menschen zu einem nachhaltigeren Leben auf dem Planeten ermutigen soll. Die 30-Jährige hofft so, bedeutsame Umweltfragen für andere greifbarer zu machen.

Gegenüber The Sun erzählt der Suicide Squad-Star, dass sie sich damals gegen eine einwöchige Behandlung entschied und lieber in einem ausgiebigen Zwölf-Schritte-Programm für längere Zeit therapeutisch begleitet werden möchte. "Die Behandlung war das Beste. Ich hatte immer große Angst davor, aber [...] ich brauchte diese Gemeinschaft. Ich brauchte diese Selbsthilfegruppe", gesteht sich Cara heute ein.

