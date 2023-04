Prinz Harry wollte die Sitzordnung bei Krönung bestimmen!

Prinz Harry (38) wollte offenbar, dass alles nach seiner Nase läuft! Der Rotschopf hatte vergangenes Jahr zahlreiche Anschuldigungen gegen seine royale Familie erhoben. Deshalb wurde auch viel darüber spekuliert, ob er überhaupt zur Krönung seines Vaters König Charles (74) erscheinen wird. Am Mittwoch wurde dann bekannt: Harry wird an der Zeremonie teilnehmen. Doch sein langes Zögern hatte anscheinend einen speziellen Grund!

Der 38-Jährige habe laut DailyMail-Insidern ewig darauf bestanden, die Sitzordnung für die Feierlichkeiten zu erfahren. "Harrys Seite war sehr daran interessiert herauszufinden, wie der Sitzplan in der Abtei aussieht", behauptete der Informant zu wissen. Offenbar habe der Herzog von Sussex wissen wollen, hinter wem er und seine Frau platziert werden sollen. Nun reist die Zweifachmama allerdings gar nicht mit. Ob Meghans (41) Absage etwas damit zu tun hat, dass die Bemühungen erfolglos blieben?

Ein Freund der Familie hatte das Fernbleiben der Herzogin gegenüber The Mirror anders erklärt: "Sie mussten eine Entscheidung treffen, die sich echt und authentisch anfühlt, vor allem nach dem, was in letzter Zeit passiert ist. [...] Ihre Familie ist ihnen wichtig, also bleibt Meghan in Kalifornien und Harry wird seinen Vater unterstützen."

Prinz Charles und Prinz Harry, April 2019

Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2020

Herzogin Meghan und ihr Sohn Archie Harrison

