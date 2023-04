"Authentisch": Darum kommt Herzogin Meghan nicht zu Krönung

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Prinz Harry (38) zur Krönung seines Vaters König Charles III. (74) am 6. Mai erscheinen werde. Seine Frau Herzogin Meghan (41) bleibt aber mit den beiden Kindern Prinz Archie (3) und Prinzessin Lilibet (1) in ihrer Wahlheimat Amerika. Diese Entscheidung habe das Paar aber nicht unüberlegt getroffen: Ein Insider erläutert Harry und Meghans Entscheidung genauer!

Ein Freund der Familie verrät The Mirror, wie es zur Entscheidung der Sussexes kam. "Sie mussten eine Entscheidung treffen, die sich echt und authentisch anfühlt, vor allem nach dem, was in letzter Zeit passiert ist. [...] Ihre Familie ist ihnen wichtig, also bleibt Meghan in Kalifornien und Harry wird seinen Vater unterstützen", erläutert der Insider. Harry solle aber nur für die eigentliche Krönungsfeier zurück nach England fliegen, danach aber wieder nach Amerika zurückkehren.

Royal-Experte und Autor Robert Jobson erklärt in einem Interview mit The Sun, dass er sich nicht vorstellen könne, Meghan erneut bei einem royalen Event zu sehen: "Die Tatsache, dass seine Frau nicht erscheinen wird, deutet an, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie noch mal an einem offiziellen Palast-Event teilnimmt – außer vielleicht die Beerdigung des Königs."

Anzeige

Misan Harriman Herzogin Meghan mit ihrer Tochter Lilibet

Anzeige

Getty Images König Charles, Queen Consort Camilla, Herzogin Meghan und Prinz Harry an König Charles' Geburtstag

Anzeige

Instagram / misanharriman Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de