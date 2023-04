"Prominent getrennt" half Michelle und Marc-Robin sehr!

Sie hegen keinen Groll mehr! Bei Prominent getrennt trafen die Realitystars Michelle Kaminsky und Marc-Robin erneut aufeinander. Und das nachdem Marc-Robin den ultimativen Treuetest bei Temptation Island nicht bestanden und mit seinem Fremdgehen für Schlagzeilen gesorgt hatte. Doch statt eines Rosenkrieges bewies das Ex-Paar, dass es ein starkes Team ist. Im Promiflash-Interview gibt Michelle jetzt zu, dass die Teilnahme an der Show ihnen geholfen habe!

"Ich bin sehr dankbar, dass ich bei 'Prominent getrennt' dabei sein durfte. Mich hat das mental so weitergebracht", gibt die Brünette gegenüber Promiflash zu. Ihre Wut gegenüber ihres Ex-Freundes sei vor allem durch das klärende Vieraugengespräch in der Sendung wie weggeblasen. "Die Aussprache zwischen Marc-Robin und mir werde ich nicht vergessen. Es war einfach ein befreiendes Gefühl", stellt Michelle klar.

Unter Tränen sprachen sich die ehemaligen Turteltauben in der Realityshow aus. "Ich wollte dir das nicht antun. Michelle, mir tut es echt leid. Alles, was ich dir angetan habe. [...] Du hast so eine Scheiße nicht verdient", erklärte Marc-Robin gegenüber seiner Verflossenen und wirkte dabei sichtlich mitgenommen.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Marc-Robin und Michelle bei ihrer "Temptation Island"-Aussprache

Anzeige

RTL Michelle Kmy und Marc-Robin bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Michelle Kmy und Marc-Robin bei "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de