Sarah Ferguson wurde nicht zu Charles' Krönung eingeladen

Sie darf anscheinend nicht an der Krönung teilnehmen! In weniger als einem Monat wird König Charles III. (74) in der Westminster Abbey gekrönt. Nach langen Spekulationen, ob Prinz Harry (38) zum Event erscheinen wird, können die Planer dem Event nun dank seiner Zusage den letzten Feinschliff verpassen. Doch eine Person ging bei der Verteilung der Einladungen angeblich leer aus: Charles' Ex-Schwägerin Sarah Ferguson (63) soll laut einem Insider nicht zu den Feierlichkeiten geladen sein!

Unter anderem The Mirror berichtete zuletzt, dass Sarah keine Einladung zur Krönungsfeier bekommen habe, obwohl sie und Prinz Andrew (63) sich noch immer nahestehen. Ein Insider erklärt hierzu: "Sarah unterstützt Charles und Camilla sehr und will nicht, dass es jetzt um sie geht. Es geht um den neuen König und seine Krönung [...] Die Queen (✝96) hätte sie aber bestimmt gerne dabei gehabt."

Während eines Interviews in der britischen Talkshow "Loose Women" erklärte Sarah bereits, dass sie andere Pläne habe: "Ich werde mir einen kleinen Krönungs-Lunch anrichten und mit kleinen Flaggen dekorieren. Ich schaue so Dinge gerne im Fernsehen, die Kommentatoren sind immer sehr unterhaltsam." Als Ex-Frau von Andrew wisse sie, dass sie nicht mit einer Einladung rechnen sollte.

Jason Dawson / Royalfoto Prinz Andrew und Sarah Ferguson, 2019

Getty Images Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Prinzessin Beatrice

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie, Prinzessin Beatrice und Sarah Ferguson im März 2023

