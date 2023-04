So geht es für DSDS-Finalistin Monika Gajek nach Show weiter

Monika Gajek hat viel vor! Die 21-Jährige ist eine der Top-Teilnehmerinnen der diesjährigen DSDS-Staffel. Als einzige Frau konnte sich die gebürtige Polin bis ins Finale der beliebten Castingshow kämpfen. Schon am kommenden Samstag wird entschieden, welcher der vier Finalisten Deutschlands nächster Superstar ist. Aber wie geht es für die Sängerin nach DSDS weiter? Im Promiflash-Interview erzählt Monika von ihren Zukunftsplänen!

Egal ob sie am Samstag gewinnen wird oder nicht – Monika will ihre Musikkarriere auf jeden Fall weiter verfolgen. Sollte sie das Siegertreppchen erklimmen, will sie offenbar direkt ins Studio: "Ich möchte unbedingt eigene Songs rausbringen", erklärt sie im Gespräch mit Promiflash. Bei einer Niederlage würde sie aber zuerst ihre Ausbildung abschließen: "Weil ich demnächst auch noch Abschlussprüfungen habe. Ich will definitiv bei der Musik bleiben und ich hoffe, dass sich das alles in die Richtung entwickelt, dass ich das auch beruflich machen kann."

Sollte sie sich gegen ihre Konkurrenten Sem Eisinger, Kiyan Sepehr Yousefbeik und Lorent Berisha durchsetzen können, habe Monika eine bestimmte Priorität: "Wenn ich gewinnen sollte, dann würde ich erst mal meiner Familie in Polen helfen, weil die leider in etwas ärmeren Verhältnissen leben. Das ist das Ziel Nummer eins", schildert sie ehrlich gegenüber Promiflash.

Monika Gajek

Monika Gajek bei DSDS 2023

Lorent Berisha, Monika Gajek, Kiyan Yousefbeik und Sem Eisinger bei DSDS 2023

