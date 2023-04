Taylor Swift spendet 125.000 Mahlzeiten an Hilfsbedürftige!

Taylor Swift (33) zeigt sich großzügig! Momentan tourt die US-Sängerin durch die größten Stadien der USA. Auf ihrer ausverkauften "The Eras"-Tour darf sie sich auch immer wieder über süße Gesten der Städte freuen, in denen sie performt: Glendale wurde für zwei Tage in Swift City umbenannt und Tampa erklärte sie kurzerhand zur Ehrenbürgermeisterin. Aber auch Taylor hat sich etwas überlegt – sie spendet eine Rekordsumme an mittellose Menschen!

"Danke Taylor Swift, dass du eine Heldin bist und die Mission von Feeding Tampa Bay unterstützt, den Hunger bis 2025 zu beenden", schreibt die Organisation auf Instagram. Die Spende der Grammy-Gewinnerin werde zahlreichen Hilfsbedürftigen in der Stadt in Florida helfen: "Deine Großzügigkeit wird über 125.000 Mahlzeiten auf den Tisch bringen." Laut Medienberichten ist es sogar nicht das erste Mal, dass die "Lover"-Interpretin während ihrer Tour spendet: Still und heimlich soll sie auch schon die Tafeln in Nevada und Arizona unterstützt haben.

Vielleicht stellt sich ja auch die großzügige Spenderin selbst mal in die Küche der Organisationen – immerhin scheint sie sehr gerne den Kochlöffel zu schwingen! Laut ihrer BFF Gigi Hadid (27) soll es bei der Musikerin super schmecken: "Taylor Swift ist eine außergewöhnliche Köchin. [...] Sie macht eine wirklich gute Bolognese und ein richtig gutes Chili, das ich liebe", erklärte das Supermodel kürzlich im Interview mit InStyle.

