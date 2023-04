Taylor Swift wird für einen Tag Bürgermeisterin von Tampa!

Damit hat Taylor Swift (33) wohl nicht gerechnet! Derzeit reist die "Shake It Off"-Interpretin mit ihrer restlos ausverkauften "The Eras"-Tournee durch zahlreiche Städte der USA. Schon ihr Tourauftakt am 17. März wurde besonders gefeiert: Glendale benannte sich extra für zwei Konzerte in Swift City um. Eine weitere Stadt will diese Geste aber noch einmal übertrumpfen –Tampa erklärt Taylor für einen Tag zur Bürgermeisterin!

Diese Überraschung verkündet die Bürgermeisterin Jane Castor nun mit einem süßen Video auf TikTok, in dem sie mit Wortwitzen auf die Songs der 33-Jährigen eingeht. Sie freue sich sehr darauf, Taylor vom 13. bis zum 15. April in Tampa begrüßen zu dürfen und wolle ihre eine Ehre erweisen. "Ich möchte dir einen Schlüssel zur Stadt überreichen und dich einladen, für einen Tag unsere Ehrenbürgermeisterin zu sein", erklärt sie aufgeregt und fügt witzelnd hinzu: "Bürgermeisterin Swift hört sich doch gut an."

Vielleicht lenkt Taylor diese Geste etwas von ihrem Privatleben ab – sie soll sich kürzlich nämlich von ihrem Freund Joe Alwyn (32) getrennt haben! "Joe hatte mit Taylors Bekanntheitsgrad und der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu kämpfen", behauptete ein Informant vor wenigen Tagen gegenüber People. Sie hätten außerdem beide eingesehen, dass sie nicht mehr zueinander passen.

Taylor Swift bei einem Konzert in Arlington

Taylor Swift im März 2023

Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

