"Temptation Island"-Adrian leugnet Charlines Gewichts-Diss

Wer sagt die Wahrheit? Charline stellt momentan ihre Beziehung mit ihrem Freund Adrian bei Temptation Island auf die Probe. In der ersten Folge hatte die 25-Jährige erzählt, dass ihr Liebster nicht ganz zufrieden mit ihrem Äußeren sei: Sie habe sich seiner Meinung nach etwas gehen lassen, nachdem sie angeblich zugenommen hatte. Doch im Interview mit Promiflash bestreitet Adrian diese Aussagen jetzt!

"Es war Charlines Wunsch abzunehmen", erzählte der 24-Jährige gegenüber Promiflash. In seinem Leben spiele eine gesunde Lebensweise eine große Rolle – das Gewicht sei dabei irrelevant. "Wenn sich allerdings meine Partnerin in ihrem Körper nicht wohlfühlt, unterstütze ich sie natürlich dabei. Meine Art dabei ist eben sehr direkt und ehrlich", erklärte Adrian. Er habe Charline nur dabei helfen wollen, einen gesunden Lifestyle zu führen.

Darüber hinaus hatte Adrian zu Beginn der Staffel, dass er vermutet, Charline würde nicht so gut bei den Single-Männern ankommen. Es wurde jedoch das Gegenteil bewiesen. "Die Verführer haben in der Frauenvilla offensichtlich ihren Job gemacht", erklärte er daraufhin. Interesse sehe in seinen Augen jedoch anders aus: "Trotzdem fand ich es gut, dass Charline sich mit den Verführern verstanden hat."

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

RTL Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Kandidat

RTL / Frank J. Fastner Adrian Loevenich und Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / charlinegrothe Charline Grothe, "Temptation Island"-Kandidatin

