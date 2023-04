Vor Exit: Wollte Bachelor-Xenia keine Initiative ergreifen?

Hatte Xenia Maria keine Lust, sich weiterhin für den Bachelor ins Zeug zu legen? David Jackson entschloss sich in der aktuellen Folge dazu, die gebürtige Erfurterin nach Hause zu schicken. Ob das etwa mit der Einstellung der Beauty zu tun hatte? Bereits in der Nacht der Rosen hatte sie nämlich angedeutet, nicht mehr auf den Content Creator zugehen zu wollen. Im Promiflash-Interview erklärt Xenia, weshalb sie keine Initiative ergriffen hat.

Mit Promiflash spricht Xenia über ihre Stimmung in ihrer letzten Nacht mit David und verrät: Sie hatte einfach keine Lust, auf den 32-Jährigen zuzugehen. "Ich habe an dem Abend gespürt, dass David sehen wollte, wie ich Initiative ergreife und das Gespräch zu ihm suche. Allerdings wollte ich mich nicht verstellen und dabei zusehen, wie er sich oftmals die gleichen Frauen zum Gespräch herauspickt", berichtet sie. Das habe ihre Initiative "schlichtweg entschleunigt".

Dennoch habe die Hamburgerin einen Vibe zwischen ihr und dem Bachelor gespürt. "Ich wäre offen gewesen für persönlichere Dates, um herauszufinden, [ob wir gut zusammenpassen]", erzählt sie Promiflash weiter und fügt hinzu, dass Gruppendates dafür einfach nicht ausgereicht hätten. "Gruppendates sind auch ganz spannend, aber man kommt allein damit niemals so richtig in die Tiefe. Daher denke ich, dass wir beide jeweils nur an der Oberfläche der anderen Person gekratzt haben", schließt sie ab.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Anzeige

RTL+ Xenia, Bachelor-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / ku.senia Xenia, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL Rebecca, David, Xenia, Yolanda, Leyla und Lisa beim Bachelor 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de