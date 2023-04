Wegen Verschwinden: Drake Bells Familie war in großer Sorge

Was hatte sich Drake Bell (36) dabei gedacht? In den vergangenen Stunden überschlugen sich die Schlagzeilen um den "Drake & Josh"-Star: Drake wurde als vermisst gemeldet, sodass die Polizei nach dem Schauspieler öffentlich suchte und die Sachlage sogar als gefährlich einstufte. Mittlerweile ist der "Hollywood Girl"-Interpret aber wieder aufgetaucht. Doch vor allem seine Familie versetzte Drake mit seinem Verschwinden in große Sorge!

Das offenbarte jetzt ein Insider gegenüber Us Weekly: "Es gab einige Gespräche mit Familienmitgliedern, die Grund zur Besorgnis gaben, sodass sie sich Sorgen um ihn machten und nach ihm suchten", erklärte der Informant, kurz bevor Drake wieder in Florida auftauchte. Die Quelle merkte zudem an, dass einige Mitglieder seiner Familie nicht einmal wussten, wann er in dem Staat, in dem auch seine Ex-Frau mit dem gemeinsamen Sohn wohnt, ankam.

Mittlerweile meldete sich Drake auch auf Social Media zurück: "Du lässt dein Handy im Auto liegen und gehst die ganze Nacht nicht ran und dann passiert das?", schrieb der einstige Kinderstar auf Twitter und versah den Post zudem mit einem lachenden Emoji. Drake konnte die Sorge um ihn anscheinend nicht nachvollziehen.

Anzeige

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Anzeige

Instagram / drakebell Drake Bell (r.) mit seiner Frau und seinem Sohn im Disneyland, 2022

Anzeige

Getty Images Drake Bell bei einem Event in L.A. im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de