Bei Sharon abgetaucht? Christian verstört "Let's Dance"-Fans

Was war das denn? Sharon Battiste (31) und Christian Polanc (44) tanzen in dieser Woche bei Let's Dance zum ersten Mal seit dem Partnertausch wieder zusammen. Die beiden legten einen Jive aufs Parkett und begeisterten Motsi Mabuse (42), Joachim Llambi (58) und Jorge Gonzalez (55). Insgesamt konnten die beiden 25 Punkte abstauben. Doch einer von Christians Moves kam bei den Fans eher weniger gut an…

Am Ende der Performance ging der Profi-Tänzer vor der ehemaligen Bachelorette auf die Knie – und bewegte sein Gesicht gefährlich nah an Sharons Intimbereich. "Wi. Der. Lich. Polanc, was geht ab?", schreibt ein Zuschauer bei Twitter und teilt auch ein Foto davon. Zwei weitere User haben eine ähnliche Meinung: "Das Ende war höchst unangenehm" und "Was war das denn gerade vom Polanc?"

In der vergangenen Woche hatte die Schönheit mit Valentin Lusin (36) alle Zuschauer und Juoren umgehauen! Für ihre Rumba hatten sie die vollen 30 Punkte abgeräumt und sogar Standing Ovations bekommen. Joachim lobte die beiden in den höchsten Tönen: "Wir hatten selten so eine emotionale, gefühlvolle Rumba. Mehr geht nicht."

Anzeige

Getty Images Christian Polanc mit Sharon Battiste, "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Valentin Lusin und Sharon Battiste bei "Let's Dance"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de