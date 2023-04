Castings für 21. DSDS-Staffel: Dieter Bohlen wird gefeiert

Dieter Bohlen (69) wird von seinen Fans bejubelt. Eigentlich hieß es, dass die 20. Staffel DSDS die letzte sein soll und die Castingshow ab kommendem Jahr Geschichte sein soll. Doch Anfang April wurde dann überraschend verkündet, dass die Jubiläumsstaffel doch nicht das Ende gewesen sein soll. Es wird noch eine Fortsetzung geben. Offenbar kann es nicht schnell genug gehen, denn das Casting für die 21. Staffel startete bereits am Samstag. Bei Dieters Ankunft wird er von den Wartenden gebührend empfangen.

Am Samstag fand tagsüber das erste offene Casting für die neue Staffel "Deutschland sucht den Superstar" statt. Wie Bild berichtete, verkündete der Poptitan, nachdem er aus seiner Limousine ausgestiegen kam: "Ich freue mich auf die 21. Staffel. Ich bin ja da und hoffe, ihr könnt singen." Und als ob es nicht Highlight genug wäre, dass die Vorentscheide schon vor Ende der laufenden Staffel beginnen, teaserte Dieter eine weitere Neuigkeit an: "Ich glaube ja auch, dass es ganz nett ist, dass mal ein paar Ältere dabei sind." Nach oben hin sind also keine Grenzen gesetzt.

Wer dann in dem kommenden Jahr neben dem 69-Jährigen in der Jury sitzen wird, ist noch nicht bekannt. Doch eins ist sicher: Nach den ganzen Streitereien und den öffentlichen Anfeindungen mit Katja Krasavice (26), wird der Modern Talking-Star mit Sicherheit doppelt checken, wen er hinter das Pult lässt.

Getty Images Dieter Bohlen im August 2022

Getty Images Dieter Bohlen im Oktober 2008

Getty Images Dieter Bohlen im November 2008

