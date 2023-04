DSDS-Zoff: Noch immer angespannt zwischen Dieter und Katja

Katja Krasavice (26) und Dieter Bohlen (69) machen kein Geheimnis aus ihrer Fehde! In den vergangenen Monaten kam es zu einem heftigen Streit zwischen der Sängerin und dem ehemaligen Modern Talking-Star. Nachdem der Musikproduzent Kandidatin Jill Lange (22) sexistisch beleidigt hatte, wetterte die "Dicke Lippen"-Interpretin gegen Dieter – woraufhin der sogar angeblich das DSDS-Jury-Aus von Katja forderte. Bereits in der ersten Liveshow merkten viele Fans, wie angespannt die Stimmung zwischen den beiden ist. Auch in der zweiten Liveshow zicken sich Katja und Dieter an.

Nachdem sich Dieter bereits in der ersten Liveshow extrem vom Publikum feiern ließ, wählte der 69-Jährige auch für die zweite Ausgabe eine eher skurrile Ankunft in das TV-Studio – er düste mit einem Roller auf die Bühne. Ebenso wie einige irritierte Fans hatte Katja wohl nichts für den Auftritt ihres Jury-Kollegen übrig und weigerte sich auch in der gestrigen Folge, für Dieter zu applaudieren.

Doch das ist noch lange nicht alles: Auf die Frage von Moderatorin Laura Wontorra (34) an die 26-Jährige, wie sie die Stimmung im Studio findet, kam es zu einem unangenehmen Missverständnis. "Redest du mit mir?", funkte Dieter dazwischen, woraufhin Katja mit "Nein, mit mir!", konterte. "Mit der Dame wird gesprochen", mahnte die Sängerin daraufhin ein weiteres Mal an, nachdem der Chef-Juror Katja erneut ins Wort fiel.

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen im April 2023

RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury im April 2023

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

