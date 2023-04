Deshalb ist König Charles stolz auf seine beiden Söhne!

König Charles (74) ist stolzer Papa. Der Royal sitzt seit dem Ableben seiner Mutter, der Queen (✝96), auf dem britischen Thron. Seine Regentschaft war bisher schon von so einigen Skandalen geprägt. Für nicht wenige davon war sein jüngerer Sohn Prinz Harry (38) verantwortlich. Doch der Monarch hegt offenbar keinen generellen Groll gegen den Rotschopf. In einer Rede betont Charles nun sogar seinen Stolz auf Harry und William (40).

People berichtet, dass der 74-Jährige der königlichen Militärakademie Sandhurst einen Besuch abstattete. Während des Events wurden die diesjährigen Absolventen geehrt. In seiner Rede erinnerte der Zweifachvater sich daran, als seine eigenen Söhne diesen Moment erlebt hatten. Voller Stolz erklärte er: "Als Vater zweier ehemaliger Studenten dieser Akademie, der sich an ihre Abschiedsparaden erinnert, weiß ich, dass sie voller Stolz sein werden, wenn sie Sie bei der Parade sehen."

Diese Aussage kommt in Bezug auf Harry eher überraschend. Denn aktuell scheint es so, als seien der Wahl-Kalifornier und sein Vater nicht besonders gut aufeinander zu sprechen. Der 38-Jährige hatte sich bis zuletzt sehr lange Zeit mit seiner Zusage zur offiziellen Krönung des Regenten am 6. Mai gelassen.

König Charles III., April 2023

Prinz William und Prinz Harry, April 2018

Prinz Harry im März 2023

