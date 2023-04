Drama pur: Das "Liebe macht blind"-Finale hat es in sich

Ein Finale voller Spannung! Bei Liebe macht blind lernen sich die Kandidaten in den sogenannten "Pods" kennen ohne sich dabei zu Gesicht zu bekommen. Erst, wenn sich ein Paar bewusst füreinander entscheidet und verlobt, trifft es erstmalig aufeinander. In den darauffolgenden Wochen verbringen sie Zeit zu zweit, um anschließend gemeinsam vor den Altar zu treten. Auch in diesem Jahr sorgte das Liebesexperiment für Gänsehautmomente und mächtig Drama. Diese Paare trauten sich jetzt im Finale!

+++Spoiler-Warnung+++

Kandidat Zack entwickelte gleich für zwei Frauen Gefühle. Doch nach der geplatzten Verlobung mit Irina hielt er um die Hand von Bliss an. Wohl die richtige Entscheidung, denn am Altar gestanden sich die beiden Turteltäubchen ihre Liebe und zögerten nicht lange: Sie sagten "Ja". Die Beziehung von Jackie und Marshall war von Anfang an eine Achterbahn der Gefühle. Kurz vor der großen Hochzeit offenbarte die Brünette, dass sie sich zu Kandidat Josh hingezogen fühle und die beiden trennten sich.

Zwischen Micah und Paul schien alles perfekt, doch am Hochzeitstag folgte dann der große Schock: Vor versammelter Mannschaft entschied sich der Wissenschaftler gegen die Ehe mit Micah. "Ich liebe dich, aber ich kann dich gerade nicht heiraten", erklärte Paul. Die Kandidaten Tiffany und Brett waren ein echtes Traumpaar. Wenig überraschend schipperten die beiden überglücklich in den Hafen der Ehe. Und auch Chelsea und Kwame entschieden sich am Altar füreinander.

Netflix Bliss Poureetezadi und Zack Goytowski bei "Liebe macht blind"

Netflix Tiffany Pennywell und Brett Brown bei "Liebe macht blind"

Netflix Kwame Appiah und Chelsea Griffin bei "Liebe macht blind"

