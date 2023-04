Endspurt: Welcher DSDS-Kandidat soll das Finale gewinnen?

Wer sichert sich den heißbegehrten Sieg? Jedes Jahr kämpfen junge Gesangstalente in der Musikshow DSDS um den Titel des deutschen Superstars. Lorent Berisha, Monika Gajek, Kiyan Sepehr Yousefbeik und Sem Eisinger konnten die Jury und die Zuschauer in den vergangenen Wochen mit ihren Stimmen überzeugen und sicherten sich ihr Ticket für das große DSDS-Finale. Was denkt ihr: Wer wird heute Abend zum Sieger gekürt?

Finalist Lorent könnte zum dritten Schweizer DSDS-Sieger werden. Der 19-Jährige überzeugte die Jury bereits etliche Male mit seinen Performances. Im Finale singt er seinen eigenen Song "Complicated" und wird damit sicherlich für einen Gänsehautmoment sorgen. Die 21-jährige Monika gilt als eine der Top-Teilnehmerinnen der diesjährigen Staffel und bekam selten Kritik. Als einzige Frau schaffte sie es bis ins Finale und möchte jetzt alles geben.

Kandidat Kiyan sicherte sich im Casting durch die goldene CD von Dieter Bohlen (69) den direkten Einzug in den Recall. Der Pop-Titan hatte wohl den richtigen Riecher, denn jetzt steht der Hottie im Finale der Show und könnte zum nächsten Superstar gekürt werden. Mit viel Gefühl sang sich DSDS-Finalist Sem bereits etliche Male in die Herzen der Zuschauer. Mit seinem Song "Don't Let Me Go" kämpft er jetzt um den Sieg der Show.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Monika Gajek, DSDS-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Sem Eisinger bei der ersten DSDS-Liveshow

Anzeige

RTL Kiyan Yousefbeik bei DSDS 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de