Schicksalsschlag vor DSDS: Sem Eisinger singt für Papa!

Sem Eisinger musste eine schlimme Zeit durchmachen. Der Frankfurter beweist derzeit bei DSDS, was er auf der Bühne drauf hat und hat sich bereits bis ins Finale durchgeschlagen. Kurz vor der ersten Liveshow Anfang April bekam der Kandidat schreckliche Nachrichten: Sein Vater ist nach einem Krankenhausaufenthalt verstorben. Wie Sem nun im Promiflash-Interview erzählt, will er seinem Papa in der Finalshow am kommenden Samstag eine besondere Ehre erweisen!

Im Gespräch mit Promiflash spricht der Sänger offen darüber, wie es ihm vor der letzten DSDS-Sendung geht. "Es ist eine Mischung aus Vorfreude, Dankbarkeit, was die Show betrifft. Privat ist natürlich viel los, was mich dann auch stark runterzieht", meint er ehrlich. Die Trauer nach dem Tod seines Vaters sitzt noch tief. Am Samstag werde Sem deshalb für ihn auf der Bühne stehen: "Ich habe mit dem wundervollen und tollen Team einen Song auf die Beine gestellt, der ihm gewidmet ist", schildert er.

Im letzten Gespräch mit Sem sei sein Vater sehr stolz auf ihn gewesen. "[Er] hat sich sehr gefreut. Er hat gesagt, dass egal was passiert, ich den Weg weitergehen soll. Ich versuche einfach nur seinen Rat zu befolgen," erklärt der Finalist gegenüber Promiflash und fügte hinzu, dass sein Papa mit seinen Ratschlägen immer recht gehabt hatte.

RTL / Stefan Gregorowius Sem Eisinger bei DSDS

RTL / Stefan Gregorowius Sem Eisinger, DSDS-Kandidat 2023

Instagram / s_meisinger Sem Eisinger im März 2023

