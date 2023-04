Erstes Mal "Let's Dance": Würde Mariia wieder mitmachen?

Dürfen sich die Let's Dance-Fans auf eine weitere Staffel mit Mariia Maksina (25) freuen? In diesem Jahr nahm die Tänzerin zum ersten Mal an dem beliebten Format teil. Gemeinsam mit Mimi Kraus (39) fegte sie von Woche zu Woche über das Tanzparkett. Doch in der vergangenen Show war dann Schluss: Der Handballer und die Profitänzerin scheiden aus! Gegenüber Promiflash verriet Mariia jetzt, ob sie sich im nächsten Jahr ein "Let's Dance"-Comeback vorstellen könne!

"Mir hat es superviel Spaß gemacht hier bei 'Let's Dance' mitzutanzen und wie der liebe Gott will, klappt es nächstes Jahr oder es klappt nicht, das weiß ich noch nicht. [...] Aber von meiner Seite aus würde ich supergerne dabei sein", offenbarte die 25-Jährige im Promiflash-Interview. Einen Wunschpartner hätte sie für ihre nächste Teilnahme nicht – sie würde sich über jeden freuen!

Auch könnte sich Mariia vorstellen, an anderen TV-Formaten teilzunehmen. "Ninja Warrior vielleicht, da wäre ich auch gerne mit dabei, weil ich mag Sport und bin sehr ehrgeizig, was Sport betrifft", verriet sie abschließend gegenüber Promiflash.

Getty Images Mimi Kraus und Mariia Maksina bei "Let's Dance" im April 2023

RTL / Irina Strahkov Mariia Maksina, "Let's Dance"-Profitänzerin

Getty Images Mariia Maksina und Mimi Kraus bei "Let's Dance" 2023

