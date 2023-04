Fast nicht erkannt: Emily Ratajkowski als Blondine unterwegs

Probiert Emily Ratajkowski (31) einen neuen Look? Die US-Amerikanerin ist spätestens seit ihrem Auftritt in Robin Thickes (46) Musikvideo zu "Blurred Lines" weltweit bekannt. Inzwischen wollen zahlreiche Mode- und Beautylinien mit ihr zusammen arbeiten. Auf Events und auch im Alltag begeistert das Model immer wieder mit seinen heißen Looks. Dabei stets ihr Markenzeichen: ihr glänzendes, brünettes Haar. Doch für ein Shooting verwandelte sich Emily nun in eine sexy Blondine!

Paparazzi erwischten die Beauty nun in Madrid beim Dreh einer Werbekampagne. Dabei fiel direkt auf, dass Emily dabei nicht ihre gewohnte Frisur trug, sondern eine blonde Pony-Friese. Mit ihrer Perücke hätte man die 31-Jährige beinahe gar nicht erkannt. Trotzdem präsentierte sich die Mutter eines Sohnes mit ungewohnter Haarpracht und klassischem Look wie immer sehr selbstsicher.

Die vergangenen Monate waren für Emily keine Leichten gewesen. Im vergangenen Sommer hatten sich die Laufsteg-Schönheit und ihr Mann Sebastian Bear-McClard (36) getrennt. "Es war eines der traumatischsten Erlebnisse meines Lebens", gestand sie anschließend im Interview mit der Los Angeles Times.

Anzeige

MEGA Emily Ratajkowski im April 2023

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im März 2023

Anzeige

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski im Dezember 2019

Anzeige

Wie findet ihr Emily mit blonden Haaren? Sieht klasse aus! Meinen Geschmack trifft das nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de