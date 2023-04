Inszeniert? Kody Brown hält Christines Verlobung für PR

Kody Brown (54) schießt gegen seine Ex Christine (50)! Vor rund zwei Jahren hatte sich die Alle meine Frauen-Bekanntheit von ihrem Ehemann getrennt. Mittlerweile hat Christine einen neuen Mann an ihrer Seite – und mit dem scheint es richtig gut zu laufen: Vor wenigen Tagen gaben Christine und David bekannt, dass sie heiraten wollen. Kody scheint die Blitz-Verlobung seiner Ex allerdings nicht ernst zu nehmen!

Das behauptet jetzt ein Insider gegenüber US Sun: "Ich weiß nicht, ob er es ernst meint oder scherzt, aber Kody denkt, dass das alles nur ein Trick von TLC ist, um David einen Vertrag zu verschaffen, damit er und Christine relevant sind." Die Quelle deutet zudem an, dass zwischen dem Ex-Paar immer noch böses Blut fließt: "Er ist immer noch sehr wütend auf sie. [...] Er hat das Gefühl, dass sie ihn auf diese Weise übertrumpfen und sich über ihn lustig machen will. Kody glaubt, dass sie das alles nur aus PR-Gründen macht, um sich an ihm zu rächen."

Trotz der bösen Behauptungen ihres Ex-Mannes schwebt die 50-Jährige seit ihrer Verlobung auf Wolke sieben. "Ich war noch nie zuvor so verliebt und die Welt scheint ein fröhlicherer Ort zu sein, wenn er bei mir ist", schwärmt Christine gegenüber People und fügt außerdem hinzu: "Ich freue mich so sehr auf das wunderbare Abenteuer, das wir für den Rest unseres Lebens erleben werden."

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und David Woolley im März 2023

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody und Christine Brown im März 2020

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und David Woolley im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de