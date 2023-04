Kris Jenner rastet aus: James Corden nackt in Kylies Dusche!

Was passiert hier? James Corden (44) ist einer der bekanntesten TV-Hosts der Welt. Schon seit Jahren führt er durch seine eigene Sendung "The Late Late Show With James Corden". Doch am 27. April ist damit Schluss. Denn der Brite beendet das beliebte Format. Für seine letzten Wochen als Moderator hat er sich anscheinend noch viel vorgenommen. So schlüpft er in die Rolle des Assistenten der Reality-TV-Familie The Kardashians. Selbstverständlich läuft nicht alles reibungslos. Das Familienoberhaupt Kris Jenner (67) erwischt James nämlich nackt in der Dusche!

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Show ist der lustige Clip zu sehen. Anscheinend war James so erschöpft von den ganzen Tätigkeiten als Assistent, dass er sich eine kleine Erfrischung gönnen wollte. In den Firmenräumen von Kylie Cosmetics duschte er sich ab. Doch Kris platzte rein und sah den 44-Jährigen komplett nackt! "Oh mein Gott! Das Bild werde ich nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Raus aus der Dusche. Niemand darf in Kylies Badezimmer sein. Ich könnte hier eine Menge Ärger bekommen, jemand könnte uns dafür verklagen!", schrie die Unternehmerin rum.

Seine Genitalien bedeckte James lediglich mit seinen Händen. "Ich habe geschwitzt. Kriege ich vielleicht etwas Privatsphäre?", scherzte er weiter. Der Sketch ist natürlich geschrieben. Trotzdem kommen die Szenen gut an. "Es ist immer wieder lustig, wenn James wahllos an irgendwelchen Orten duscht", kommentiert ein belustigter Fan.

Getty Images James Corden auf einer Gala in Washington, 2019

Getty Images Kris Jenner im November 2022 in West Hollywood

Getty Images James Corden in Los Angeles, 2019

