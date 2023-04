Dieser Star ist James Cordens letzter "Carpool Karaoke"-Gast

Es hat sich ausgesungen! James Corden (44) moderiert seit 2015 "The Late Late Show". Im April vergangenen Jahres gab der Brite jedoch bekannt, dass er seinen Moderatorenposten aufgeben wird. Somit wird auch die beliebte "Carpool Karaoke" ein Ende finden. In dieser interviewt und singt er mit Stars wie Billie Eilish (21), Bad Bunny (29) oder George Clooney (61) während einer Autofahrt. James will mit dieser Musikgröße den letzten Song singen!

Wie auf den von Daily Mail veröffentlichten Fotos zu sehen ist, fuhr der 44-Jährige mit Adele (34) in einem schwarzen Range Rover, der komplett mit Kameras ausgestattet war. Während die beiden britischen Stars lächelnd ihr Interview führten, begleitete sie das Produktionsteam durch die Straßen des sonnigen Los Angeles. Kurz davor traf sich die 34-Jährige – in einem beigen Louis Vuitton-Trenchcoat – mit dem Moderator und der restlichen Crew für weitere Vorbereitungen.

Adele trat bereits 2016 bei "Carpool Karaoke" auf, als sie für ihr drittes Album "25" warb. Dabei verschüttete sie nicht nur ihren Kaffee, sondern legte auch gleich eine komplette Rap-Einlage hin, nachdem die Sängerin verriet, ein großer Fan der Spice Girls zu sein.

YouTube / The Late Late Show with James Corden Bad Bunny und James Corden beim "Carpool Karaoke", März 2023

YouTube / The Late Late Show with James Corden Lizzo und James Corden beim "Carpool Karaoke", Juni 2022

YouTube / The Late Late Show with James Corden James Corden und Adele Adkins beim "Carpool Karaoke", Januar 2016

