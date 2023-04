"Let's Dance"-Christian ist über Sharons Punkte enttäuscht!

Ehrliche Worte von Christian Polanc (44)! Der Profitänzer fegt derzeit gemeinsam mit Sharon Battiste (31) über das Let's Dance-Parkett. In den vergangenen Wochen sammelte das Paar fleißig Punkte – so auch am Freitagabend. Stolze 24 Punkte bekamen die beiden von der Jury für ihren feurigen Jive. Doch damit ist der Experte gar nicht so happy. Gegenüber Promiflash macht Christian klar: Sharon hätte viel mehr Punkte verdient!

"Ich bin mit den Punkten nicht zufrieden!", erklärte der Tanztrainer nach der Show im Interview mit Promiflash. Die Choreo sei sehr schwer gewesen und die ehemalige Bachelorette habe diese bestens gemeistert – entsprechend sei das Urteil nicht nach seinem Geschmack ausgefallen. "Ich überlege natürlich, warum? Warum sehen die das so, wie sie es da gesehen haben und ja, ich werde mir meine Gedanken dazu machen und es dann auch verstehen hoffentlich!", gab er abschließend an.

Dennoch hatten Christian und Sharon am Freitag nicht um ihr Weiterkommen bangen müssen. Mit ihren 24 Punkten für den Paartanz und acht Punkten aus dem Jurytanz hatten sie es schnell in die nächste Runde geschafft. Anders erging es Michael Kraus (39) und Ali Güngörmüs (46) – für sie und ihre Tanzpartnerinnen hat es sich ausgetanzt.

Getty Images Christian Polanc im Jahr 2019

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc, "Let's Dance"

Getty Images Ali Güngörmüs und Christina Luft bei "Let's Dance"

