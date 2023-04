Liebescomeback? Marc-Robin und Michelle zusammen gesehen

Bandeln diese beiden etwa wieder an? Die Realitystars Marc-Robin und Michelle Kaminsky wurden durch ihre gemeinsame Teilnahme an der Realityshow Temptation Island bekannt, bei der sie sich dem ultimativen Treuetest stellten. Doch nachdem Marc-Robin mit einer Verführerin fremd geknutscht hatte, gingen die beiden getrennte Wege. Bei Prominent getrennt trafen sie erneut aufeinander und sorgten für Gerüchte rund um ein Liebescomeback. Jetzt will eine aufmerksame Promiflash-Leserin die beiden bei einem gemeinsamen Treffen gesehen haben!

Auf dem Schnappschuss scheinen Michelle und Marc-Robin an einem Tisch zu sitzen und entspannt miteinander zu reden. "Das Verhältnis sah auf jeden Fall sehr vertraut aus", berichtet eine Promiflash-Leserin von dem Treffen in Karlsruhe. Dennoch stellt sie klar: "Einen Kuss haben wir leider nicht beobachten können." Marc-Robin habe Michelle jedoch in ihre Jacke geholfen, als sie gegangen seien.

Erst kürzlich gab Michelle zu, dass die Teilnahme bei "Prominent getrennt" den beiden geholfen habe und sie auf die Entwicklung ihres Ex-Freundes stolz sei. "Ich habe dort gemerkt, dass er empathischer geworden ist", berichtete der Realitystar. Trotzdem gab sie zu: "Natürlich ist er immer noch ein Idiot." Ob sich die beiden dennoch versöhnt haben? Stimmt unten ab!

privat Marc-Robin Wenz und Michelle Kaminsky im April 2023

RTL+ Michelle Kmy und Marc-Robin beim Wiedersehen von "Temptation Island" 2022

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

