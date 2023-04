Probleme während Shopping: Coupleontour-Ina musste weinen

Sie muss sich noch daran gewöhnen. Ina und Vanessa Borck gehen schon seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Als Coupleontour teilen die beiden regelmäßige Einblicke in ihr Leben auf Social Media. Im vergangenen Jahr hatte das Ehepaar jedoch einen schweren Schicksalsschlag verkraften müssen: Ina erlitt einen schweren Schlaganfall, wovon sie sich immer noch erholt. Beim Shoppen spürte Ina die Einschränkungen ganz besonders!

"Ja, ich musste gerade weinen. Und trotzdem wollte ich noch ein Foto machen", schreibt die Blondine in ihrer Instagram-Story. Sie sei zum ersten Mal beim Shoppen in der Umkleidekabine gewesen und habe gemerkt, dass alles nicht mehr so leicht funktioniert wie früher. "Irgendwie war das ein schöner, aber auch ein bisschen trauriger Moment", lässt Ina ihre Fans wissen. Diesen Augenblick habe sie mit ihrer Community teilen wollen.

Für ihre Frau war Inas Schlaganfall auch nicht so leicht. Vanessa wurde im Krankenhaus sogar gesagt, dass ihre Liebste sterben könnte. "Hätte ich der Operation – weil wir verheiratet sind, wurde ich gefragt – nicht zugestimmt, wäre Ina nicht mehr hier", berichtete sie im Rahmen einer Fragerunde auf Social Media.

Coupleontour-Ina

Ina von Coupleontour am Valentinstag 2023

Coupleontour-Ina und Nessi

