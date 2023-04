Shawn Mendes und Camila Cabello zusammen beim Coachella

Befreundet mit dem Ex? Die Sänger Shawn Mendes (24) und Camila Cabello (26) galten als das ultimative Hollywood-Traumpaar. In aller Öffentlichkeit zeigten die beiden ihre Liebe füreinander. Doch im November 2021 dann der Schock: Nach zwei Jahren Beziehung gaben sie ihre Trennung bekannt. In letzter Zeit kurbelte der Hottie die Gerüchteküche mächtig an, weil er mit verschiedenen Frauen Zeit verbrachte. Doch jetzt feierten Shawn und Camila gemeinsam auf dem Coachella.

Das Coachella-Festival in Los Angeles zieht derzeit wieder Tausende Stars und Sternchen an. Auch Camila und Shawn nahmen an dem Mega-Event teil. Obwohl das Ex-Paar getrennt voneinander mit ihren jeweiligen Freunden anreiste, trafen die beiden wenig später aufeinander, wie ein Video auf Twitter beweist. In dem Clip sieht man, wie sich die hübsche Brünette zu Shawn lehnt und mit ihm spricht. Der Sänger nickt daraufhin und trinkt einen Schluck aus seinem Glas.

Erst kürzlich tauchten neue Schnappschüsse von Shawn und seiner Chiropraktikerin Dr. Jocelyne Miranda auf und zeigten die beiden bei einem gemeinsamen Spaziergang. Bisher äußerte sich jedoch keiner zu den Dating-Gerüchten. Ob der Sänger jetzt doch wieder mit seiner Ex anbandelt oder die beiden einfach gute Freunde sind? Stimmt unten ab!

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello

ActionPress Shawn Mendes mit seiner Chiropraktikerin Dr. Jocelyne Miranda

