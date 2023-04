Show-Fail bei der Tour: So fassungslos reagiert Taylor Swift

Taylor Swift (33) nimmt diesen Fehler auf der Bühne ziemlich gelassen hin! Die Sängerin tritt seit dem Jahr 2008 auf den großen Bühnen der Welt auf – mit ihrer Erfahrung sind auch die Bühnenshows gewachsen und wurden über die Jahre immer spektakulärer. Derzeit ist die Blondine auf ihrer Eras Tour und reist über vier Monate in zahlreiche Städte in Amerika. Bei ihrer Show in Tampa lief wohl nicht alles nach Plan – Taylors Blick in dem Moment war unbezahlbar.

Bei ihren aktuellen Auftritten springt die "Midnights"-Interpretin in den Untergrund der Bühne – für die Zuschauer sieht es so aus, als würde sie ins Meer springen. Doch am Freitag verfehlte Taylor ihre Markierung und der Boden öffnete sich nicht. Videos auf Twitter zeigen, dass sie zunächst erwartungsvoll schaut – dieser Blick verwandelt sich schließlich in einen sehr unsicheren Gesichtsausdruck, bis sie dann sehr verwirrt scheint. Auch das Eintauchgeräusch wurde abgespielt, als sie immer noch auf der Bühne stand. Dann gab sie ihrer Technik offenbar ein paar Handzeichen, sodass sie doch noch untertauchen konnte – diesmal leider ohne das passende Geräusch.

Die aktuelle Tour scheint bei Taylors Fans sehr begehrt zu sein. Als die Beauty im November vergangenen Jahres ihre Tour angekündigt hatte, wollten sich viele Leute ein Ticket sichern. Die Nachfrage war jedoch so hoch, dass der exklusive Vorverkauf vorerst gestoppt wurden musste.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift, November 2022

Getty Images Taylor Swift im März 2023

