"Das Supertalent"-Gewinner Michael Hirte hat sich verlobt!

Tolle Liebes-News von Michael Hirte (58)! Der Musiker gewann im Jahr 2008 die Show Das Supertalent und berührte mit seiner Mundharmonika die Herzen der Zuschauer. Mit seiner damaligen Frau Jenny ist er seit 2016 jedoch nicht mehr zusammen – vergangenes Jahr verkündete der einstige Straßenmusiker aber schon, dass er wieder vergeben sei. Nun hat sich Michael mit seiner neuen Freundin verlobt!

Auf einem niedlichen Foto zeigen der 57-Jährige und seine neue Partnerin Sandra stolz ihre Verlobungsringe. Offenbar haben sie sich am vergangenen Valentinstag bei einer Veranstaltung in Schirgiswalde-Kirschau in Sachsen verlobt. Ein Fotograf lichtete die beiden Turteltauben am Ort des Geschehen ab.

Im vergangenen Sommer machte Michael seine neue Beziehung öffentlich. "Sie ist für mich ein Volltreffer", schwärmte der TV-Star im Interview mit Superillu. Die Chemie habe zwischen den beiden sofort gestimmt und wenige Monate später kamen sie dann auch zusammen.

Getty Images Michael Hirte mit seiner Ex-Frau Jenny

Getty Images Michael Hirte, "Das Supertalent"-Gewinner 2008

Getty Images Michael Hirte, Mundharmonikaspieler

