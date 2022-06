Er ist wieder in festen Händen. Michael Hirte (57) gewann 2008 Das Supertalent und startete von da an als Musiker so richtig durch. Und auch in der Liebe lief es zu dieser Zeit richtig gut. Michael gab seiner Jenny 2015 bei einer romantischen Hochzeit das Jawort. Doch 2016 folgte die Trennung – nach acht Jahren Beziehung. Nun schwebt der ehemalige Straßenmusiker aber wieder auf Wolke sieben.

Im Interview mit Superillu schwärmte der Mundharmonikaspieler von seiner neuen Freundin Sandra. "Sie ist für mich ein Volltreffer", beschrieb er sie. Das erste Mal trafen die beiden sich im vergangenen Sommer – offiziell ein Paar sind sie jedoch erst seit März. "Sie war mir gleich sympathisch und hat mich so lieb angelächelt. Die Chemie stimmte zwischen uns sofort", erzählte Michael über ihr erstes Treffen.

Und auch die neue Flamme des "Supertalent"-Gewinners ist hin und weg von ihm: "Michael ist mein absoluter Traummann, das kann ich jetzt schon sagen. Das Besondere dabei: Wir haben uns gefunden – und das, obwohl wir uns nicht gesucht haben", erzählte Sandra begeistert.

Michael Hirte mit seiner Ex-Frau Jenny

Michael Hirte, November 2008

Michael Hirte, Mundharmonikaspieler

