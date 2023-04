Jamie Oliver: Zweites Eheversprechen fühlt sich echter an

Nach 23 Jahren haben sie sich noch mal getraut! Der britische Starkoch Jamie Oliver (47) und seine Frau Jools heirateten 2000 das erste Mal. Ihre Liebe krönten sie mit insgesamt fünf Kindern. Auf den Malediven haben sie sich inmitten ihrer fünf Kinder dann dieses Jahr noch einmal das Jawort gegeben. Und in einem ist er sich sicher: Für Jamie ist das zweite Eheversprechen bedeutender als das erste!

Bei BBC Breakfast erklärte der 47-Jährige, wie es zu der erneuten Hochzeit kam: "Ich hatte das eigentlich für unseren 20. Jahrestag vor drei Jahren geplant, aber Covid hat dem offensichtlich einen Riegel vorgeschoben." Er sei der Meinung, zum zweiten Mal bedeuten Ehegelübde noch mehr. "Man hat alles durchlebt, was sie besagen. So kann man praktisch in die zweite Hälfte starten", beschrieb der Starkoch.

Als Beweggrund für die zweite Hochzeit nannte Jamie auch seine fünf Kinder. "Sie gehen jetzt so langsam alle aus dem Haus und zur Uni. Es war ein schöner Moment, ihnen zu zeigen, wie nahe sich ihre Eltern stehen und wie sehr wir sie lieben", erläuterte er weiter. Die Bilder auf Instagram habe er für seine große Familie zu Hause gepostet, damit auch sie an dem Tag teilhaben können.

Anzeige

Getty Images Jamie Oliver moderiert

Anzeige

Instagram / joolsoliver Jamie Oliver küsst seine Frau Jools

Anzeige

Instagram / jamieoliver Jamie Oliver mit seiner Frau Jools

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de