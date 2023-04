Sie findet Meghans Absage zur Krönung "total egoistisch"

Am Mittwoch gab der Palast in einem Statement bekannt, dass Prinz Harry (38) zur Krönung seines Vaters König Charles III. (74) kommen werde. Herzogin Meghan (41) bleibe mit Prinz Archie (3) und Prinzessin Lilibet (1) in Kalifornien. Offiziell zur Krönung geladen waren wohl nur Harry und Meghan – ohne Kinder. Eine Person findet die Entscheidung, dass Meghan mit den Kindern in Amerika bleibt, überhaupt nicht in Ordnung!

Jetzt meldet sich auch eine ehemalige Freundin der Herzogin bei Mirror zu Wort. Schauspielerin Lizzie Cundy, mit der Meghan vor ihrer Beziehung zu Harry befreundet war, hat eine klare Meinung zur Krönungsabsage der Herzogin: "Ich finde die beiden total egoistisch! Es ist gerade für Lilibet und Archie sehr traurig, dass sie diesen besonderen Tag verpassen werden. Und auch Charles wird seine Enkel mal wieder nicht sehen können. Sie sollten sich schämen."

Lizzie vermutet auch den wahren Grund zu kennen, warum Meghan nicht zur Krönung erscheinen wird. "Ich denke sie kommt nicht, weil sie weiß, dass sie ausgebuht wird, wenn sie herkommt. Sie stellt ihre eigenen Gefühle darüber und Ängste davor vor ihre Kinder. [...] Wie wollen die beiden Archie und Lilibet erklären, warum sie nicht bei der Krönung waren", führt die Schauspielerin weiter aus.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de