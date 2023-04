Trotz Rechtsstreit: Olivia Wilde und Jason beim Fußballspiel

Nähern sich Olivia Wilde (39) und Jason Sudeikis (47) etwa wieder an? Die beiden Schauspieler waren neun Jahre lang ein Paar, bevor sie 2020 ihre Trennung voneinander bekannt gaben. Seitdem liefern sie sich eine Schlammschlacht vor Gericht. Der Grund: Sie kämpfen jeweils um das Sorgerecht ihrer gemeinsamen Kinder Otis (8) und Daisy (6). Doch zwischen den Gerichtsterminen begraben die Hollywood-Stars das Kriegsbeil kurzzeitig: Olivia und Jason wurden nun gemeinsam bei einem Fußballspiel ihres Sohns gesichtet.

Wie Bilder bei Page Six zeigen, durfte sich Otis während seines Spiels von seinen beiden Elternteilen bejubeln lassen: Sowohl die "Don't Worry Darling"-Regisseurin als auch ihr Verflossener schauten vom Spielfeldrand aus zu. Doch dicke Luft schien nicht zwischen den beiden zu herrschen, denn sie führten ein Gespräch und lachten miteinander. Offenbar verstehen sich die Schauspieler mittlerweile auch wieder so gut, dass sie sich sogar zur Begrüßung und zur Verabschiedung in den Arm nahmen.

Dass Olivia und Jason so gut auskommen, sorgt für eine Überraschung. Schließlich wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass sich der "Wir sind die Millers"-Darsteller nicht finanziell am Leben seiner Kinder beteiligen soll. "Jason zahlt derzeit keinen Unterhalt an mich, obwohl ich über meinen Anwalt darum gebeten habe, dass wir uns auf einen vorläufigen Unterhaltsbetrag einigen", hatte The Blast die Beauty aus aktuellen Gerichtsdokumenten zitiert.

Olivia Wilde, Venedig 2022

Jason Sudeikis im März 2023

Olivia Wilde, Schauspielerin

