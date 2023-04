Unterhaltszahlung: Olivia Wilde will Geld von Jason Sudeikis

Der Sorgerechtsstreit von Olivia Wilde (39) und Jason Sudeikis (47) ist wohl noch nicht zu Ende. Die beiden Schauspieler trennten sich 2020, nachdem sie sieben Jahre lang verlobt gewesen waren. Seitdem liefern sie sich einen erbitterten Streit um das Sorgerecht für die zwei gemeinsamen Kinder Otis und Daisy. Olivia behauptet jetzt, dass Jason gar keinen Unterhalt für die Kids zahlt – und will auch ihre Anwaltskosten von ihm zurückhaben!

"Jason zahlt derzeit keinen Unterhalt an mich, obwohl ich über meinen Anwalt darum gebeten habe, dass wir uns auf einen vorläufigen Unterhaltsbetrag einigen", zitiert The Blast die 38-Jährige aus aktuellen Gerichtsdokumenten. Sie teile sich zwar das Schulgeld mit ihrem Ex, aber trage sonst "100 Prozent der Kosten für die Betreuung der Kinder", wenn sie bei ihr sind. Da der Vater ihrer Kids viel mehr verdiene, fordere sie nicht nur eine angemessene Unterhaltsregelung, sondern auch rund 470.000 Euro, um ihre Anwältin zu bezahlen.

Im Zuge der Verhandlungen hatte die Regisseurin auch schon ihre kompletten Finanzen offen legen müssen. Laut Radar Online soll Olivia etwa 600.000 Euro auf ihren Bankkonten haben. Ihre monatlichen Kosten sollen dabei bei knapp 100.000 Euro liegen. Ihr Ex-Verlobter Jason gab bisher aber noch keine detaillierten Informationen zu seinen Ausgaben und seinem Kontostand.

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde im März 2023

Anzeige

Getty Images Jason Sudeikis and Olivia Wilde im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de