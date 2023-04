"7 vs. Wild" oder "Let's Dance"? Das war für Knossi härter!

Knossi (36) stellte sich bereits dem ein oder anderen Abenteuer! Erst vor wenigen Monaten begab der Streamer sich im Rahmen von "7 vs. Wild" in die Wildnis von Panama und kämpfte eine Woche lang um das blanke Überleben. Dagegen scheint seine Teilnahme an der diesjährigen Staffel von Let's Dance ein richtiges Kinderspiel zu sein – oder? Knossi verrät nun gegenüber Promiflash, was die größere Herausforderung für ihn war: "Let's Dance" oder "7 vs. Wild"!

Die Antwort des Entertainers wird wohl so einige überraschen: "Let's Dance" sei für Knossi um einiges härter als die Survival-Show! "Ja, ja, ‘7 vs. Wild’, schickt mich auf eine Insel, gerne auch zwei Wochen, ganz alleine ohne Handy, ohne Essen und Trinken. Das ist viel einfacher als das hier", gibt der 36-Jährige gegenüber Promiflash zu. "Jeden Tag seinen Schweinehund zu überwinden und dann hier jede Woche aufzutreten. Immer mit wirklich so viel Angst. Mit einer Bremsspur in der Hose kommst du hier hoch", erklärt er. Denn seine "Let's Dance"-Teilnahme sei einfach mit so vielen verschiedenen Gefühlen und Emotionen verbunden.

Besonders traf Knossi wohl auch sein Zittern am vergangenen Freitag. "Ich bin fix und fertig, mir war gerade Schwarz vor Augen [...] Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht", berichtet er ebenfalls emotional im Promiflash-Interview. Der selbst ernannte "König des Internets" fügt hinzu: "Im ersten Moment denke ich, das ist ja nur eine Unterhaltungsshow, im anderen Moment stehst du dann da mit deinen Freunden [bei der Entscheidung]."

Anzeige

Getty Images Knossi und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Instagram / knossi Knossi, Entertainer

Anzeige

Getty Images Knossi und Mariia Maksina bei "Let's Dance" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de