"Schwarz vor Augen": So geht es Knossi nach Beinahe-Exit!

Das war wohl ein ganz schön nervenaufreibender Abend für Knossi (36)! Gestern fegte der Internetstar wieder bei Let's Dance über das Parkett. Zu "Let Me Entertain You" tanzte er mit seiner Partnerin Isabel Edvardsson (40) einen Paso Doble und bekam dafür insgesamt 24 Punkte. Nach dem Zuschauervoting musste er trotzdem um einen Rausschmiss bangen, durfte aber letztendlich bleiben. Im Promiflash-Interview verrät Knossi, wie es ihm nach der knappen Entscheidung geht!

"Ich bin fix und fertig, mir war gerade Schwarz vor Augen [...] Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht", erklärt der 36-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Als er zusammen mit Mimi Kraus (39) und Ali Güngörmüs (46) auf die Zuschauerergebnisse warten musste, lagen bei ihm die Nerven blank. Dass er so aufgeregt sein würde, habe er nicht gedacht:"Im ersten Moment denke ich, das ist ja nur eine Unterhaltungsshow, im anderen Moment stehst du dann da mit deinen Freunden [bei der Entscheidung]."

Für seinen Tanz bekam er von Joachim Llambi (58) eine ungewöhnlich hohe Punktzahl – damit habe er nicht gerechnet. "Ich schätze meine Leistung immer viel schlechter ein", verrät er gegenüber Promiflash. Er versuche immer sein Bestes zu geben: "Ich mache mir keine Gedanken, wie viele Punkte ich dafür bekomme. Ich versuche das zu lernen, was mir Isabel zeigt und dann komme ich hierhin und die Punkte, die kommen dann einfach."

Getty Images Isabel Edvardsson und Knossi bei "Let's Dance" im April 2023

Getty Images Knossi bei "Let's Dance" im März 2023

Getty Images Knossi und Mariia Maksina im März 2023

