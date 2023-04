Bis zu 44.000 Euro: So viel waren Fotos von Prinz Harry wert

In seinen Memoiren enthüllt Prinz Harry (38) einige Wahrheiten aus seinem Leben. Der jüngere Sohn von König Charles III. (74) sorgte mit dem Buch für einige Turbulenzen. Er ist aber auch offen und ehrlich und erklärt, wie er viele Situationen als Mitglied der royalen Familie erlebt hat und versucht hat, sich selbst zu schützen. So beschreibt Harry auch, dass die Paparazzi viel Geld mit ihm verdienen konnten und ihn deshalb verfolgten!

In seinen Memoiren Reserve kommt der Prinz auch auf einen seiner dunkleren Momente zu sprechen. Nachdem er als Soldat zur Zielscheibe wurde, durfte Harry nicht mehr an Auslandseinsätzen teilnehmen, was ihn in eine "tiefe Krise" stürzte. Die Fotografen, die die Königsfamilie täglich verfolgten, erkannten dies sofort: "Sie streiften mich [mit ihren Kameras], schlugen, [...] weil ihnen das ein besseres Foto – und damit auch mehr Geld – bescheren würde. Im Jahr 2007 brachte ein Schnappschuss von mir rund 44.000 Euro. Die Anzahlung für eine Wohnung."

Harry erklärt weiter, dass für Bilder, auf denen er aggressiv wirkte, oft sogar noch mehr gezahlt wurde. Als einzigen Ausweg, sich nicht weiter mit den Paparazzi anzulegen, sah er einen Trick, den auch schon seine Mutter Diana (✝36) verwendete: "Wenn ich im Jahr 2007 aus einem Pub oder Club kam, ließ ich den Wagen in eine Seitengasse oder eine Tiefgarage fahren und stieg in den Kofferraum. [...] Es fühlte sich an wie ein Sarg. Es machte mir nichts aus."

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Juli 2002

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, London

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und sein Vater Prinz Charles, 1997

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de