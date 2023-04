Cristiano Ronaldo vermietet seine Fünf-Millionen-Euro-Villa

Wer will bei Cristiano Ronaldo (38) einziehen? Der Kicker steht seit einigen Monaten beim Saudi-Klub Al Nassr unter Vertrag. Zuletzt machte er wegen eines Ausrasters von sich reden: Nachdem sein Verein Anfang März ein Spiel verloren hatte, verlor der Fußballer offenbar die Kontrolle: Voller Wut soll er vom Feld gestürmt sein und mehrere herumstehende Flaschen umgekickt haben. Zuvor spielte Cristiano lange Zeit für den spanischen Rekordmeister Real Madrid. In der spanischen Hauptstadt besitzt der Fußballer auch noch eine Villa.

Der Portugiese kaufte das Haus in der La-Finca-Gegend von Pozuelo de Alarcon für über fünf Millionen Euro. Die Villa hat sieben Schlafzimmer, einen Indoor- und Outdoor-Pool und ein eigenes Fitnessstudio. Außerdem gibt es eine riesige Außenfläche und eine unterirdische Garage. Seit ehemaliges Zuhause soll Cristiano nun für rund 10.000 Euro vermieten – das berichtet die spanische Zeitung Mundo Deportivo.

Auch Cristianos Freundin Georgina Rodriguez (29) war von Anfang an begeistert von dem Haus. "Als ich das erste Mal zu Cristianos Haus kam, verirrte ich mich. Ich wollte in die Küche gehen, um Wasser zu holen und ich hatte keine Ahnung, wohin ich gehen sollte. Manchmal brauchte ich eine halbe Stunde, um ins Wohnzimmer zu kommen, weil ich den Weg zurück nicht kannte", erinnerte sie sich in der Netflix-Doku "I Am Georgina".

Getty Images Cristiano Ronaldo im Trikot von Real Madrid

Getty Images Cristiano Ronaldo mit der Champions League-Trophäe

Getty Images Cristiano Ronaldo im Dress von Real Madrid

