Daumen hoch: Taylor Swift geht es nach Trennung von Joe gut

Taylor Swift (33) gibt ihren Fans ein beruhigendes Zeichen! Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass die Sängerin und ihr Partner Joe Alwyn (32) in Zukunft getrennte Wege gehen. Rund sechs Jahren waren die beiden ein Paar. Für Liebeskummer hat Tay allerdings keinen Kopf – immerhin steht sie aktuell für ihre "The Eras Tour" auf der Bühne. Dort reagiert sie nun erstmals auf die Trennung und bestätigt: Taylor geht es gut!

Nach dem Liebes-Aus konzentriert sich Taylor wohl ganz auf ihre Performances. Während ihrer Show in Florida wurde die frisch gebackene Singlelady am Samstag jedoch von einem Fan-Schild abgelenkt, wie einem Twitter-Video zu entnehmen ist. "Geht es dir gut?", stand auf dem Plakat eines Konzertbesuchers, der sich offenbar um Taylors Zustand gesorgt hatte. Darauf reagierte die 33-Jährige mit einer beruhigenden Geste: Die "Anti-Hero"-Interpretin streckte einen Daumen nach oben in die Luft.

Im Netz hatte sich Taylor erstmals selbst in den sozialen Medien gemeldet und deutlich gemacht: Auf der Bühne zu stehen, tut ihr nach der Trennung richtig gut! "Ich bin immer noch ganz aufgeregt nach den drei Shows in Tampa! Danke an das unvergesslich epische Publikum", hatte sich die Blondine via Instagram gefreut.

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert

Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

