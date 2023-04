Hartes "Let's Dance"-Training: Die Stars haben Heißhunger!

Tanzen macht wohl ganz schön hungrig! Auch in diesem Jahr haben sich wieder so einige Stars auf das Parkett bei Let's Dance gewagt. Derzeit kämpfen noch sieben Promi-Tänzer-Duos um den begehrten Titel "Dancing Star 2023". Das harte und regelmäßige Training geht an den Kandidaten jedoch längst nicht spurlos vorbei. Die Promis werden nämlich von ungeahnten Gelüsten geplagt, wie sie Promiflash verraten!

"Seit 'Let’s Dance’ bin ich nur am Essen. Also wirklich, die ganze Zeit nur am Essen, weil das einfach so viel Energie zerrt", erzählt Julia Beautx (23) im Promiflash-Interview. Damit ist die YouTuberin aber gewiss nicht allein! Auch Streamer Knossi (36) mache sich in Sachen Ernährung derzeit gar keine Gedanken. "Ich esse einfach. Wir verbrennen hier eh so viele Kalorien, dass du alles essen kannst, ist egal", erklärt er. Dem schließt sich GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi (34) an: "Ich habe einfach jeden Tag so einen Hunger. Ich könnte jeden Tag gefühlt drei Mal Pommes essen, dann zehn Brote und noch mal zwei Portionen Nudeln."

Aber auch körperlich hat sich bei den Promis so einiges getan! "Auf jeden Fall ist alles ein bisschen fester", gibt Chryssanthi außerdem gegenüber Promiflash preis. Julia sei es egal, dass sie derzeit nur am Essen sei und keinen großen Unterschied auf der Waage feststelle. Dennoch bemerkt sie: "Ich sehe es ein bisschen, dass so ein paar Stellen am Körper anders aussehen."

Anzeige

Getty Images Knossi bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Chryssanthi Kavazi bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass das Training solche Auswirkungen hat? Ja, klar! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de