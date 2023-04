Nach Gewaltvorwürfen: Ist Ex von Nick Kyrgios neu verliebt?

Chiara Passari scheint mit ihrem Ex abgeschlossen zu haben! 2020 hatten Nick Kyrgios (27) und die Influencerin ihre Beziehung öffentlich gemacht. Doch seit Herbst 2021 geht das einstige Paar getrennte Wege. Der Grund: Chiara behauptete, dass der Tennisstar sie während ihrer Partnerschaft körperlich angegriffen haben soll. Ihre Klage gegen den Sportler wurde abgewiesen. Doch in Sachen Liebe scheint Chiara nun einen Erfolg erzielt zu haben!

Laut Mirror teilt Chiara am Montag einen Instagram-Schnappschuss, mit dem sie die Gerüchteküche ordentlich anheizt. Ist die australische Beauty etwa wieder vergeben? Immerhin schmiegt sich die 23-Jährige auf dem Bild in ihrer Story verdächtig nahe an einen Mann namens Boston-Joel Bobbert. Während das Model ihre Hand liebevoll auf der Brust des Fremden hat, legt der Unternehmer seinen Arm eng um Chiaras Taille.

Auch Nick ist nach dem Gerichtsprozess gegen seine Ex wieder in festen Händen. Bereits kurz nachdem die Anschuldigungen gegen ihn an die Öffentlichkeit gekommen waren, zeigte sich der Sportler Hand in Hand und knutschend mit seiner Partnerin Costeen Hatzi. Auch auf Social Media zeigt der Australier immer wieder stolz, wie happy er mit seiner neuen Freundin ist.

Instagram / k1ngkyrg1os Tennisspieler Nick Kyrgios und Chiara Passari

Instagram / chiarapassari Influencerin Chiara Passari

Instagram / k1ngkyrg1os Nick Kyrgios und Costeen Hatzi, Tennisstar und Influencerin

