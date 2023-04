Queen Consort Camilla ist von Prinz Harrys Aussagen verletzt

In knapp drei Wochen wird sie offiziell zur Königin des Vereinigten Königreichs! Neben ihrem Mann König Charles III. (74) wird Queen Consort Camilla (75) am 6. Mai gekrönt. Die Planungen zu dem Event laufen noch immer auf Hochtouren. Zuletzt sagte Charles' zweiter Sohn Prinz Harry (38) endlich zur Krönungsfeier zu. Von Harry soll sich die zukünftige Königin Camilla aber weiterhin angegriffen fühlen!

Eine enge Vertraute Camillas gab in der Sunday Times nun einen Einblick in die Gefühlswelt der Queen Consort zu ihrem Stiefsohn Harry und dessen fiese Aussagen über sie in seinen Memoiren. "Natürlich stört es sie und natürlich hat es sie verletzt. Aber sie lässt das nicht an sich ran. Sie sagt immer: 'Mach da nichts Großes draus und es legt sich wieder. Je weniger du sagst, desto schneller ist es vorbei'", erklärt die Freundin genauer.

In seinen Memoiren Reserve beschreibt Harry, wie er und sein Bruder Prinz William (40) mit der Beziehung seines Vaters zu Camilla umgegangen sind. "Ich war nicht scharf darauf, auch noch meinen Vater zu verlieren, und ich war auch nicht begeistert, eine Stiefmutter zu bekommen", beschreibt er die Zeit rund um die Hochzeit. Camilla habe ihn "auf ihrem persönlichen PR-Altar geopfert".

MEGA Prinz Charles mit seinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln und seiner Frau Herzogin Camilla

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Camilla, 2015

Getty Images König Charles, Queen Consort Camilla, Herzogin Meghan und Prinz Harry an König Charles' Geburtstag

