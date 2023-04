So süß gratuliert David Beckham seiner Victoria zum Bday!

Victoria Beckham (49) wird heute von allen Seiten gefeiert! Das einstige Spice Girl ist seit über 20 Jahren mit der Fußball-Ikone David Beckham (47) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar vier Kinder: Brooklyn (24), Romeo (20), Cruz (18) und Harper Seven (11). Die Familie steht für die Beckhams an erster Stelle! Doch auch alte Bekannte und Freunde gratulieren der Designerin wärmstens zum 49. Geburtstag. Diese Glückwünsche für Victorias Ehrentag sind besonders süß!

Ehemann David teilte auf Instagram ein liebevolles Foto der beiden aus jungen Tagen, wo er seinem Schatz einen Kuss auf die Nasenspitze gibt. Dazu machte er ihr eine wahre Liebeserklärung: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die erstaunlichste Ehefrau und Mama. Du bist jemand, der uns jeden Tag inspiriert. Wir lieben dich und du verdienst es, den perfektesten Tag zu haben. Alles Gute zum Geburtstag." Dazu verlinkte der Fußballstar alle ihre Kinder.

Auch Romeo widmete seiner Mutter einen süßen Post mit einem Bild, auf dem sie aneinandergekuschelt in die Kamera strahlen. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die beste Mutter, die es gibt, ich liebe dich so sehr", schrieb der Beckham-Spross. Auch Melanie C (49) lud eine Fotoreihe mit ihrer Bandkollegin Victoria hoch. "Wenn du dich heute ein bisschen alt fühlst, denk daran, dass wir immer noch jünger sind als Geri Halliwell (50)!", witzelte die Sängerin über ein weiteres Spice-Girls-Mitglied.

Getty Images David und Victoria Beckham im August 2018

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Victoria Beckham

Instagram / melaniecmusic Spice Girls Melanie C und Victoria Beckham

