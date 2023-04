"Stürme": Schließt Gwyneth Paltrow hier mit Ski-Prozess ab?

Gwyneth Paltrow (50) lässt die vergangenen Wochen Revue passieren. Die Schauspielerin war zuletzt nicht gerade wegen ihrer Karriere in den Medien – sondern wegen eines Prozesses. Vor rund sieben Jahren soll sie einen Mann auf einer Ski-Piste umgefahren haben. Die Iron Man-Darstellerin verließ den Gerichtssaal jedoch als Siegerin. Auf Social Media scheint Gwyneth nun endgültig mit dem Prozess abschließen zu wollen.

Auf Instagram teilte sie einen Beitrag – unter anderem auch ein Video von einem verschneiten Garten. Dazu schrieb Gwyneth: "Die letzten Märzwochen. Stürme verschiedenster Art, ein wunderschöner Ort, an dem ich meinen Kopf ablegen kann, eine Kältetherapie der natürlichsten Art und eine Whisky-Entdeckung." Die Schnee-Aufnahmen, ihre Worte und der Zeitpunkt deuten auf den Prozess hin.

Das sehen auch ihre Fans so. Ein User kommentiert den Beitrag: "Ich hoffe, du konntest in Ruhe Skifahren, du Königin." Ein anderer Nutzer bewundert Gwyneth dafür, wie sie sich im Prozess verhalten hat und mit allem umgegangen ist: "Du hast alles mit so viel Anmut gemeistert."

Getty Images Gwyneth Paltrow im Oktober 2022

Getty Images Gwyneth Paltrow im März 2023

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

