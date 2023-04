Voll lässig: So stylish erschien Gwyneth Paltrow vor Gericht

Gwyneth Paltrow (50) bewies auch vor Gericht ihre Stilsicherheit! In den vergangenen Tagen hatte sich die Schauspielerin vor Gericht verantworten müssen. 2016 soll sie einen Mann namens Terry Sanderson auf einer Ski-Piste umgefahren haben – anschließend soll sie geflüchtet sein. Letztlich ging der Prozess zugunsten des Hollywoodstars aus und sie verließ den Court als Siegerin. Für die Verhandlungstage war sie auch in Sachen Mode bestens gewappnet.

Für die anstrengenden Tage vor Gericht setzte die 50-Jährige auf eher bequeme Looks, die aber dennoch voll stylish waren. Beispielsweise trug sie an einem der ersten Verhandlungstage ein cooles hellgraues Blazerkostüm. An einem anderen Tag kombinierte der Iron Man-Star einen cremefarbenen Cardigan mit auffälligem goldenem Schmuck. Auch ganz in Schwarz machte Gwyneth vor Gericht eine tolle Figur. Egal ob Lederhose oder wie am letzten Tag ein lässiger Samtblazer in Royalblau: Die Beauty sah stets umwerfend aus.

Der Prozess ist nun vorbei – und Gwyneth ist darüber total erleichtert. Via Instagram hatte sie sich nach ihrem Erfolg zu Wort gemeldet. "Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und schätze die harte Arbeit des Richters und der Geschworenen sehr", erklärte sie in einem Statement.

Getty Images Gwyneth Paltrow im März 2023

