Trotz Tränen: "Let's Dance"-Julia war glücklich mit Wechsel!

So schlecht war es gar nicht! Am Freitag stand die Partnertausch-Folge bei "Let's Dance" an. Darüber waren nicht alle Kandidaten glücklich gewesen. Besonders Sharon Battiste (31) hatte damit zu kämpfen gehabt, sich von Christian Polanc (44) zu trennen. Bei der ehemaligen Bachelorette waren sogar Tränen geflossen. Genauso bei Julia Beautx (23) – sie hatte von Zsolt Sándor Cseke (35) zu Vadim Garbuzov (35) switchen müssen. Im Nachhinein war der Tausch für Julia gar nicht so schlimm gewesen!

"Ich habe Zsolt schon vermisst. Aber mit Vadim war es auch super. Ich konnte mich nicht beschweren, das war ein sehr guter Einsatz", gibt Julia im Promiflash-Interview preis. Vadim erklärt: "Zuerst hat sie ein bisschen geweint, aber dann hat sie gemerkt, ich bin nicht so schlimm." Die Influencerin stellt jedoch klar: "Das war, bevor ich wusste, dass du es bist. Ich dachte, dieser Partnertausch ist für immer, deswegen habe ich so geweint."

Vadim ist sehr zufrieden mit der Leistung der Beauty. "Julia hat die volle Atmosphäre aufgenommen und ich habe wirklich eine sehr gute, harmonische Connection zu ihr gespürt", berichtet der Tänzer Promiflash. Die 23-Jährige sieht ihre Performance etwas kritischer: "Ich hätte natürlich noch ein bisschen mehr auf meine Fußarbeit achten können." Das habe sie in der Situation allerdings vergessen, "weil es so viel Spaß gemacht hat." Für ihren Auftritt erhielten die beiden 24 Jury-Punkte.

Getty Images Julia Beautx und Vadim Garbuzov, "Let's Dance" 2023

Getty Images Vadim Garbuzov und Julian Beautx, "Let's Dance" 2023

Getty Images Julia Beautx und Vadim Garbuzov, "Let's Dance" 2023

